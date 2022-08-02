Яка ситуація на фронті: дані Генштабу ЗСУ

Збройні Сили мають значний успіх на Півдні України, особливо це стосується Херсонської області – там вдарили по Антонівському мосту та звільнили вже 53 населених пункти області. Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що сьогодні ще відбили штурми на Харківщині та біля Слов'янська. Яка ситуація на інших напрямках – читайте у матеріалі.

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На Волинському та Поліському напрямках ситуація з підрозділами збройних сил республіки білорусь в Брестській та Гомельській областях залишаються без суттєвих змін. білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил росії. Також зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли позицій українських військ з території росії. Проводить повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення відновлення наступу українських Сил оборони продовжуються на Слобожанському напрямку. Противник також вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння і військової техніки.

2 серпня на Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Було завдано авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

Окупанти хотіли покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак, але вкотре без успіху були змушені відступити.

На Слов'янському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах деяких населених пунктів. Також відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини – наразі групи відійшли.

Водночас на Донецькому напрямку росіяни зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони намагаються скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

Щодо Краматорського напрямку, то там зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського, Званівки та Донецького. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянки, а біля Кривої Луки вів повітряну розвідку БпЛА.

Крім того, противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар'ївка. Втім, ЗСУ дали гідну відсіч.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Також противник збільшив інтенсивність залучення авіації та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

російська армія пробувала просунутися у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут. Однак з втратами відійшли. При цьому у напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівки.

Обстріли зафіксовано і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони.

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