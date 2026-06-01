Россияне пытаются вести наступление широким фронтом в сторону реки Оскол: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Враг применяет уже привычную тактику инфильтраций.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, ни одна из сторон не имела продвижения.

Какая ситуация на фронте?

Сумское направление

31 мая российские войска продолжали наступательные действия на Сумщине, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время один из Z-блогеров уверяет, что оккупанты якобы зашли в село Иволжанское на севет от Сум и что там продолжаются бои.

Кроме того, российские пропагандисты заявили захват села Рясное. В Силах обороны опровергли эту информацию. Там говорят, что населенный пункт полностью находится под их контролем.

Харьковское направление

Российские войска продолжают проводить инфильтрации на севере Харьковской области, тогда как украинские силы осуществляют контратаки.

Геолоцированные кадры за 30 мая показывают удар украинских военных по зданию в восточной части Волчанских Хуторов, куда ранее инфильтровались россияне.

Оккупанты безуспешно пытаются обустроить понтонную переправу на Волчанском направлении. По данным украинского батальона, который действует в этом районе, 31 мая украинские военные уничтожили российский грузовик со срезанной крышей и прицепом, который оккупанты пытались использовать как самодельный понтон.

Купянское направление

Геолоцированные кадры, опубликованные 30 мая, показывают удар украинских сил по российской позиции в северной части Купянска, после того, как туда инфильтрировались оккупанты.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска оккупировали Песчаное на юго-востоке от Купянска.

По его словам, в самом городе остаются лишь отдельные российские группы в районе лицея №7 и консервного завода, однако устойчивого контроля над этими участками они не имеют.

По оценке Машовца, российские войска продолжают атаки на Купянск с севера и востока, пытаясь разделить украинский плацдарм в городе на две части. В то же время их тактические успехи остаются ограниченными.

Также он отметил, что оккупанты до сих пор не смогли захватить Купянск-Узловой, Куриловку и Кившаровку, которые имеют важное значение для дальнейшего продвижения на этом направлении.

По словам Машовца, российское командование пытается вести наступление широким фронтом в сторону реки Оскол, однако вряд ли сможет выделить для этого достаточно резервов, поскольку приоритетными остаются Купянское и Лиманское направления.

В то же время продвижение россиян к трассе Р-79 Боровая – Купянск между Новоплатоновкой и Богуславкой усложнило украинскую логистику в районах Загрызово, Богуславки и Новой Кругляковки.

Константиновское направление

Геолоцированные кадры, опубликованные 28 и 30 мая, показывают удары Сил обороны по вражеским позициям в разных районах Константиновки, а также в северной части Длинной Балки на юго-запад от города.

Гуляйпольское направление

Геолоцированные кадры, опубликованные 30 мая, показывают удары украинских сил по российским позициям в южной части Воздвижевки и на восток от села.

Другие геолоцированные видео от 30 мая демонстрируют удары российских войск по украинским позициям на запад от Железнодорожного. Ранее российские источники утверждали, что оккупанты имеют там свои позиции.

К слову, как сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, в течение последней недели враг почти ежедневно увеличивал количество боевых столкновений.

По его словам, самой сложной остается ситуация на Гуляйпольском направлении, где оккупанты пытаются выполнить поставленные командованием задачи. Только за минувшие сутки на южных направлениях зафиксировали 52 боевых столкновения. Волошин также отметил, что россияне активнее применяют управляемые авиабомбы и продолжают штурмы в районах Воздвижевки, Гуляйполя и Доброполья.

