С начала суток произошло более 140 боевых столкновений. Больше всего боестолкновений по состоянию на вечер 11 октября произошло на Кураховском направлении, о чем сообщает Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

С начала суток произошло 146 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 КАБ, и 602 удара дронами-камикадзе, совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск,

– говорится в сообщении.