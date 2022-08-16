Главное о боях на Юге 15 августа

В частности, Вооруженные Силы Украины выполняют успешные операции на Юге страны. Так, согласно информации Оперативного командования "Юг", в сутки 15 августа 14 авиаатак противника оказались безрезультатными.

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В ведомстве подчеркнули, что обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно сложна, но контролируется.

Оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны, но при этом существенных изменений не произошло.

В течение дня при поддержке артиллерий и авиации россияне пытались провести штурмовые действия по улучшению своего тактического положения в направлении Новогригоровки и Белогорки.

Поскольку ВСУ выполняют свою работу безупречно на суше и не дают оккупантам шанса на успех, враг продолжает применять авиацию по украинским позициям. Однако и здесь не получилось – 14 авиаатак оказались безрезультатными.

Также в ОК "Юг" сообщили, что российская армия продолжает обстреливать населенные пункты в тыловых районах, в частности ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелял Марганец. К счастью, обошлось без жертв.

Потери врага на Юге:

23 кафира;

152-х миллиметровая пушка-гаубица;

7 единиц бронированной и автомобильной техники;

вражеский пункт снабжения боеприпасами в Сухом Ставке.

Кроме того, наши воины сумели поразить 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке и Максимовке. При этом потери врага еще уточняются.

В то же время в Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении новороссийска. На боевом дежурстве оставлены 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" - все они готовы к применению.

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