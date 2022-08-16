Главное о боях на Юге 15 августа
В частности, Вооруженные Силы Украины выполняют успешные операции на Юге страны. Так, согласно информации Оперативного командования "Юг", в сутки 15 августа 14 авиаатак противника оказались безрезультатными.
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В ведомстве подчеркнули, что обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно сложна, но контролируется.
Оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны, но при этом существенных изменений не произошло.
В течение дня при поддержке артиллерий и авиации россияне пытались провести штурмовые действия по улучшению своего тактического положения в направлении Новогригоровки и Белогорки.
Поскольку ВСУ выполняют свою работу безупречно на суше и не дают оккупантам шанса на успех, враг продолжает применять авиацию по украинским позициям. Однако и здесь не получилось – 14 авиаатак оказались безрезультатными.
Также в ОК "Юг" сообщили, что российская армия продолжает обстреливать населенные пункты в тыловых районах, в частности ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелял Марганец. К счастью, обошлось без жертв.
Потери врага на Юге:
- 23 кафира;
- 152-х миллиметровая пушка-гаубица;
- 7 единиц бронированной и автомобильной техники;
- вражеский пункт снабжения боеприпасами в Сухом Ставке.
Кроме того, наши воины сумели поразить 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке и Максимовке. При этом потери врага еще уточняются.
В то же время в Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении новороссийска. На боевом дежурстве оставлены 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" - все они готовы к применению.
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