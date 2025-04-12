Заместитель командира 429 отдельного батальона беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире 24 Канала сообщил, что на Купянском направлении россияне не достигли никаких успехов. Севернее расположен поселок Двуречная – и там главная задача Сил обороны Украины заключается в том, чтобы не позволить врагу возвести понтонные переправы.

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"24/7 мониторим эту ситуацию. Все, что движется, любая инженерная техника для обустройства переправ – уничтожается. Важно, чтобы их пехотные подразделения на правом берегу оставались отрезанными от логистического снабжения и эвакуации", – отметил Маляревич.

Сколько россиян находится возле Двуречной

По его словам, оккупантам не удалось создать полноценные плацдармы у реки Оскол, ведь для этого нужно стабильное логистическое обеспечение и организованная эвакуация. Если нет эвакуации – нет и подвоза боекомплекта, нет техники. Они действуют исключительно пехотными подразделениями.

Они создали не плацдарм, а проблему для наших Сил обороны. Там находится около полутысячи человек. Часть из них погибает, примерно 300 – ранены. Они умирают на правом берегу – потому что без эвакуации нормально спасти их невозможно. Они даже физически не имеют техники, чтобы довезти раненых, скажем, с той же Двуречной до берега и переправить лодкой. Но их там много – и это проблема,

– объяснил он.

Также Маляревич отметил, что россияне передвигаются мелкими группами – по 2 – 3 человека. Они прячутся в лесах, домах, подвалах. По его словам, несколько месяцев назад 37 человек приблизились к Купянску.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

После удара по их технике те разбежались по домам – и ВСУ искали их несколько дней, потому что найти пехоту, засевшую в подвалах, крайне сложно. Сейчас ситуация такова: враг закрепился на местности живой силой, но украинские военные целенаправленно их уничтожают.