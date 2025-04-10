Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСУВ "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона. К слову, на Купянском направлении 9 апреля было зафиксировано 2 атаки врага – он штурмовал у Загрызово и Новой Кругляковки.

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Россияне пытаются строить понтонные мосты через Оскол

Оккупанты воспользовались погодными условиями и смогли перебросить силы к реке Оскол, когда она еще была замерзшей. Правда, им не удается их обеспечивать.

Но им не удается это количество сил эффективно поставлять. Это надо обеспечивать. Поэтому сейчас они активно пытаются выстроить там хоть что-то относительно постоянное, чтобы докидывать лодками или выстроить там что-то вроде переправы,

– рассказал Виктор Трегубов.

В то же время, по его словам, ВСУ уже уничтожили несколько российских понтонных мостов через Оскол.

При этом вражеские войска и в дальнейшем продолжают подгонять их, что свидетельствует о важности реки для их продвижения.