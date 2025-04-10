Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что это указывает на то, что российская армия не собирается отступать, а наоборот перегруппировывается, формирует дополнительный потенциал.

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Россияне планируют действовать на опережение

Враг хочет использовать благоприятные погодные условия и наращивать штурмовые действия с целью оккупации украинских территорий. В частности, для него важна Харьковщина. Там противник, по словам командира полка, пытается действовать на опережение, принимая во внимание опыт операции в Курской области.

Россияне видят как профессионально Силы обороны Украины могут вклиниваться в их боевые порядки, а как следствие – оттягивать на себя значительное количество сил и средств, которые враг планировал применить на другом участке фронта. Противник, по словам Федоренко, боится того, что СОУ могут сделать подобное в Белгородской области именно с Харьковского направления, поэтому пытается противодействовать.

В краткосрочной перспективе враг может усилить дополнительно подразделения, которые у него выполняют задачи на Харьковском направлении, в частности на Купянщине. Поэтому надо готовиться к этому,

– озвучил Федоренко.

Командир полка поблагодарил каждого украинца, кто продолжает помогать украинским защитникам, в частности донатами. По его словам, к государственному финансированию, которое для подразделений увеличилось в разы, добавляется еще и поддержка общества, которая также чрезвычайно важна. Он подытожил, что подразделение "Ахиллес" выполняет задачи на очень сложных отрезках фронта, где сосредоточена высокая интенсивность боев, противостояние с российской армией идет непрерывно.

Отметим, подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что российская армия готовится усилить наступательные действия в Харьковской области. Он рассказал, что противник накапливает ресурс, чтобы попытаться снова выйти к реке Оскол. В 2024 году россияне всячески пытались это сделать, очертили для себя оперативную цель – оккупировать город Боровая, но им не удалось этого достичь.