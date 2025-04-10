Про це в розмові з 24 Каналом розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що це вказує на те, що російська армія не збирається відступати, а навпаки перегруповується, формує додатковий потенціал.

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Росіяни планують діяти на випередження

Ворог хоче використати сприятливі погодні умови та нарощувати штурмові дії з метою окупації українських територій. Зокрема, для нього є важливою Харківщина. Там противник, зі слів командира полку, намагається діяти на випередження, беручи до уваги досвід операції в Курської області.

Росіяни бачать як професійно Сили оборони України можуть вклинюватися у їхні бойові порядки, а як наслідок – відтягувати на себе значну кількість сил та засобів, які ворог планував застосувати на іншому відтинку фронту. Противник, зі слів Федоренка, боїться того, що СОУ можуть зробити подібне в Бєлгородській області саме з Харківського напрямку, тому намагається протидіяти.

В короткостроковій перспективі ворог може посилити додатково підрозділи, які в нього виконують завдання на Харківському напрямку, зокрема на Куп'янщині. Тому треба готуватися до цього,

– озвучив Федоренко.

Командир полку подякував кожному українцю, хто продовжує допомагати українським захисникам, зокрема донатами. З його слів, до державного фінансування, яке для підрозділів збільшилось в рази, додається ще й підтримка суспільства, яка є також надзвичайно важливою. Він підсумував, що підрозділ "Ахіллес" виконує завдання на дуже складних відтінках фронту, де зосереджена висока інтенсивність боїв, протистояння з російською армією триває безперервно.

Зазначимо, підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що російська армія готується посилити наступальні дії в Харківській області. Він розповів, що противник накопичує ресурс, аби спробувати знову вийти до річки Оскіл. У 2024 році росіяни всіляко намагалися це зробити, окреслили для себе оперативну ціль – окупувати місто Борова, але їм не вдалося цього досягнути.