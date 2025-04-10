Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" майора Віктора Трегубова в ефірі телемарафону. До слова, на Куп'янському напрямку 9 квітня було зафіксовано 2 атаки ворога – він штурмував біля Загризового та Нової Кругляківки.

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Росіяни намагаються будувати понтонні мости через Оскіл

Окупанти скористалися погодними умовами та змогли перекинути сили до річки Оскіл, коли вона ще була замерзлою. Щоправда, їм не вдається їх забезпечувати.

Але їм не вдається цю кількість сил ефективно постачати. Це треба забезпечувати. Тому зараз вони активно намагаються вибудувати там хоч щось відносно постійне, щоб докидати човнами або вибудувати там щось на кшталт переправи,

– розповів Віктор Трегубов.

Водночас, за його словами, ЗСУ уже знищили декілька російських понтонних мостів через Оскіл.

При цьому ворожі війська й надалі продовжують підганяти їх, що свідчить про важливість річки для їхнього просування.