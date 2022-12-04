Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о ситуации на Юге. Об этом пишет 24 канал.
Читайте также Люди не успевают спрятаться в укрытие, – Соболевский о постоянных обстрелах Херсона и эвакуации
Какая ситуация на левом берегу Днепра
По словам Гуменюк, российские войска усиливают "полицейское" давление на левом берегу Днепра. Она уверяет, что они постоянно проводят рейды и проверки местного населения. Захватчики ищут проукраински настроенных граждан.
Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество,
– отметила Гуменюк.
Также она отметила, что временно оккупированные территории Херсонской области может постигнуть судьба, постигшая правый берег. "Местные понимают, что к левому берегу достаточно близко", – добавила она.
Готовятся ли россияне бежать с левого берега
- После освобождения Херсона российским оккупантам становится все труднее удерживать южный плацдарм. У Вооруженных Сил появились новые возможности поражения захватчиков.
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что Украина получила качественные предпосылки для дальнобойных артиллерийских атак вглубь временно оккупированной территории на левом берегу Херсона.
- Как подчеркнул Черник, Вооруженные Силы Украины могут бить по технике оккупантов вплоть до административной границы с Крымом. Но, конечно, все упирается в вооружение.
- Сейчас из-за успешных обстрелов со стороны ВСУ оккупанты были вынуждены увести свои основные силы в глубину на 10 – 15 километров. Это касается левого берега Херсона.
- Заметим, что в Олешках в Херсонской области стало меньше российских военных и вражеской техники. Они бежали из города в соседние населенные пункты.