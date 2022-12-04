Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о ситуации на Юге. Об этом пишет 24 канал.

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Какая ситуация на левом берегу Днепра

По словам Гуменюк, российские войска усиливают "полицейское" давление на левом берегу Днепра. Она уверяет, что они постоянно проводят рейды и проверки местного населения. Захватчики ищут проукраински настроенных граждан.

Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество,

– отметила Гуменюк.

Также она отметила, что временно оккупированные территории Херсонской области может постигнуть судьба, постигшая правый берег. "Местные понимают, что к левому берегу достаточно близко", – добавила она.

Готовятся ли россияне бежать с левого берега