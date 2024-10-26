Об этом сообщили источники 24 Канала. Заметили, это как наказание, – умираешь на островах, но учишь устав.

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Или смерть, или дезертирство

Российский военнослужащий Максим Иванов попросил маму позвонить в прокуратуру и пожаловаться, что командир требует изучить обязанности матроса.

Оккупант является штурмовиком, служит во 2-м батальоне 80-й бригады. Уточнил, находится возле Херсона, рядом с Днепром на Косе, рядом с островами.

Впоследствии женщина сообщила, что звонила следователю прокуратуры и объяснила ситуацию. Попросила провести проверку в отношении командного состава.

В разговоре со следователем мать Иванова вспомнила, что в бригаде, где находится ее сын, произошел уже не один случай дезертирства. Впрочем, следователь сказал, чтобы оккупант позвонил самостоятельно.

Российский захватчик пожаловался, связи практически нет, впрочем, отметил, что постарается позвонить.

Заметим, речь идет о 80-й отдельной мотострелковой бригаде России. Ее наблюдательные пункты размещены на островах в Херсонской области. Там оккупанты умирают. Ротации нет, поэтому или смерть, или дезертирство.

Командир заставляет учить обязанности солдата-матроса, ведь в подразделении есть дезертиры. Это как наказание, – ты умираешь на островах, но учишь устав, заметили наши источники.

Кстати, российские захватчики не могут выжить на этих островах. По ним мощно работают украинская артиллерия и дроны. Кроме того, у оккупантов огромные проблемы с логистикой. Еду и боекомплект им доставляют дронами. Впрочем, всего настолько мало, что российские военные едят лягушек и камыш.

Украинские защитники минируют водоем, сбрасывают морские мины.