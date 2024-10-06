В июле Силы обороны отошли из поселка Крынки на левом берегу Днепра. Этот плацдарм наши военные удерживали почти год. Оказалось, отход украинских сил с левобережья не повлиял на количество вражеских потерь. Они, по-прежнему, остаются значительными.

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"Гибнут еще на подходах"

Как сообщают агенты движения сопротивления "Атеш", российская группировка войск "Днепр" начала отправлять на Днепровские острова неподготовленных мобилизованных и срочников.

Эти солдаты, не имеющие ни навыков, ни необходимой подготовки, становятся легкой мишенью. Многие умирают еще на подходах, они тонут в Днепре или под огнем ВСУ,

– говорится в сообщении "Атеш".

Российское командование скрывает реальные потери, посылая новые партии мобилизованных на верную смерть. Тела погибших не вывозятся, а данные о погибших тщательно замалчиваются. Все это - попытка сохранить видимость контроля, которой нет.

К слову, новый генсек НАТО Марк Рютте назвал потери России за почти три года полномасштабной агрессии против Украины.