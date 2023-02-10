Об этом 24 Каналу сказал министр топлива и энергетики (в 2005 – 2006 годах) Иван Плачков. Он рассказал, что такие ушибы и повреждения негативно влияют на энергосистему.

К теме Наблюдаются определенные улучшения: какая ситуация со светом в Одесской области

По его словам, ситуация значительно ухудшается.

Мы уже к сегодняшней атаке имели дефицит мощности около 4000 мегаватт. А 10 февраля были повреждены три электростанции, так что дефицит, вероятно, увеличивается. Также, к сожалению, есть попадание в высоковольтные сети на подстанциях,

– сказал Плачков.

Придется увеличивать отключение света

По словам эксминистра, к сожалению, из-за атаки энергетики вынуждены увеличивать отключение света у потребителей, чтобы сохранить энергосистему, потому что сейчас очень велик дефицит мощностей.

Плачков отметил, что тот импорт электроэнергии, который мы получаем из Европы, имеет сегодня небольшой объем.

"Нам обещают около 2 тысяч мегаватт, но у нас, к сожалению, увеличилось количество регионов со сложной ситуацией. Энергетики раньше удерживали эту ситуацию и я уверен, что они сделают все возможное, чтобы сейчас восстановить поврежденные объекты инфраструктуры", – ответил он.

Эксминистр подчеркнул, что уже заканчивается резервное оборудование, поэтому сейчас на это нужно обратить большое внимание. "Мы получаем помощь, но в основном это генераторы, это временное решение проблемы", – добавил он.

Нам нужно активизировать работу с международными экспертами, делать еще один энергетический Рамштайн, как это было раньше. Мы видим, сколько нам передают оружия, но нет активности по поставкам энергетического оборудования,

– считает Плачков.

По его мнению, руководство государства сейчас должно активизировать эту работу. "Мы верим, что в этом году будет победа, но еще не один год мы будем бороться с энергетическими последствиями, а со временем ситуация становится все труднее", – сказал он.

Эксперт по энергетике оценивает повреждения в инфраструктуре не менее 60 процентов, поэтому мы должны быть готовы к отключениям света по графику или аварийно.

Он также считает, что сетования людей, что у кого-то есть свет, а у кого-то – нет, а также штрафы для облэнерго – это сейчас не ко времени, нам нужно решать энергетические вопросы.

"Ситуация сейчас очень сложная, и нам нужно сосредоточиться на том, чтобы активизировать работу по обновлению энергосистемы", – добавил эксминистр.

Прогноз Укрэнерго относительно света после массированной атаки