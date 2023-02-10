Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона рассказал о ситуации со светом после массированной атаки. Об этом сообщает 24 Канал.

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Какая ситуация со светом в Украине

Он отметил, что Россия нанесла серьезный удар. Более того, враг начал свою атаку еще ночью, выпустив по Украине иранские беспилотники.

Масштаб повреждений значителен: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций. Мы как раз набрали хороший восстановительный ход наших генерирующих мощностей,

– подчеркнул он.

По словам Кудрицкого, сегодняшняя вражеская атака скорректировала планы по возобновлению генерации, но "катастрофы снова не произошло". "Россиянам в четырнадцати не удалось достичь своей цели – долговременный блэкаут по всей Украине", – добавил глава правления НЭК Укрэнерго.

Где самая сложная ситуация

Кудрицкий подчеркнул, что на 10 февраля самая сложная ситуация в Харькове. "Мы планируем в течение выходных возобновить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова заживлена. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время", – объяснил он.

Также он отметил, что все еще нужно оценить масштаб разрушений, чтобы сказать точнее о последствиях обстрелов. Кудрицкий добавил, что еще предстоит поработать над полным восстановлением объектов вокруг Одессы, обеспечивающих питание города и Одесского района.

Но ситуация уже улучшилась, если мы сравним с тем, что было в субботу и воскресенье. Было анонсировано, что местное облэнерго уже тестирует плановые графики отключений,

– добавил председатель правления НЭК Укрэнерго.

Что известно о последней массированной атаке