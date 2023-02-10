Россия 10 февраля запустила десятки ракет по нашему государству и несколько из них по дороге "посетили" страну, являющуюся членом НАТО, – то есть Румынию. Самое циничное в этой ситуации то, что оккупанты распространяли видео, на которых с насмешкой обращаются к главе нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Западу следует обратить внимание

Собственно, на одном из активно распространяемого сетью видео путинский воин запускает с бомбардировщика Ту-95 крылатую ракету.

С добрым утром, Зеленский,

– звучат на фоне слова от оккупанта.

Этот ролик является еще одним "обращением" к западным элитам, что решили просто проигнорировать факт того, что российская ракета ворвалась в воздушное пространство Румынии и Молдовы.

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Обратите внимание! На официальном уровне Румыния заявила, что российская ракета пролетела в 35 километрах от границы. В то же время в Воздушных силах нашего государства пообещали вскоре предоставить доказательства, что это не так. Более того, там констатировали, что ракет было две и были они типа "Калибр".

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