Директор Службы информации и безопасности Молдовы подтвердил передачу такой информации от Украины. Об этом в эфире 24 Канала напомнил депутат парламента Молдавии Оазу Нантой.

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Россия планирует свергнуть конституционный порядок в Молдове

Собеседник отметил, что граждане Молдовы прекрасно понимают, кто в стране принадлежит к так называемой "пятой колонне". Поэтому не нужны большие аналитические способности, чтобы предусмотреть намерения России. Похоже, речь идет о пророссийском экс-президенте Молдовы Игоре Додоне.

Но есть еще один момент. Мы помним позорный провал российской агрессии в первые дни после 24 февраля 2022 года. Тогда Путин тоже пользовался информацией от 5 отдела ФСБ,

– подчеркивает Оазу Нантой.

Поэтому он сомневается, что план России предполагает нечто по-деявольски реалистичное. Это просто ставка на "пятую колонну", которую в Молдове уже отлично знают, ставка на энергетический шантаж и расшатывание ситуации в обществе.

"Это сознательная политика по компрометации руководства Молдовы, в частности президентки страны Майи Санду. Когда Мария Захарова задает тон, а местная агентура подхватывает все эти дурацкие обвинения", - пояснил парламентарий из Молдовы.

Следовательно, он уверяет, что в Молдове прекрасно знают этих "деятелей". Потому и поводов ни для какой паники нет. В то же время, депутат отметил, что развитие ситуации в Молдове радикально зависит от ситуации на фронте в Украине.

Оазу Нантой о планах России по Молдове: смотрите видео

Ракеты России над Молдовой

Во время массированной ракетной атаки утром 10 февраля российская ракета в очередной раз пролетела над соседней Молдовой. По словам местного депутата, это было очередной демонстрацией путинского режима, что для него нет суверенитета Республики Молдова.

Российские военные, можно сказать, уже регулярно направляют ракеты в Украину через воздушное пространство Молдовы. Они прекрасно понимают, что у нас нет систем ПВО от слова "совсем",

– подчеркнул Оазу Нантой.

Он подчеркнул, что безопасность Молдовы обеспечивает только героическое украинское войско. Впрочем, Россия демонстрирует, что на территории бывшего СССР для нее не существует понятия "суверенитет".

Планы России по Молдове