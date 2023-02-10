Директор Служби інформації та безпеки Молдови вже підтвердив передачу такої інформації від України. Про це в ефірі 24 Каналу нагадав депутат парламенту Молдови Оазу Нантой.

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Росія планує повалити конституційний лад у Молдові

Співрозмовник відзначив, що громадяни Молдови чудово розуміють, хто в країні належить до так званої "п'ятої колони". Тож не потрібно великих аналітичних здібностей, щоб передбачити наміри Росії. Схоже, мова про проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона.

Але є ще один момент. Ми пам'ятаємо ганебний провал російської агресії в перші дні після 24 лютого 2022 року. Тоді Путін теж користувався інформацією від 5 відділу ФСБ,

– підкреслює Оазу Нантой.

Тож він сумнівається, що план Росії передбачає щось по-деявольськи реалістичне. Це просто ставка на "п'яту колону", яку в Молдові вже чудово знають, ставка на енергетичний шантаж і розхитування ситуації в суспільстві.

"Це свідома політика щодо компрометації керівництва Молдови, зокрема президентки країни Майї Санду. Коли Марія Захарова задає тон, а місцева агентура підхоплює всі ці безглузді звинувачення", – пояснив парламентар з Молдови.

Відтак він запевняє, що в Молдові чудово знають цих "діячів". Тому й приводів для жодної паніки немає. Водночас депутат зазначив, що розвиток ситуацію в Молдові радикально залежить від ситуації на фронті в Україні.

Оазу Нантой про плани Росії щодо Молдови: дивіться відео

Ракети Росії над Молдовою

Під час масованої ракетної атаки зранку 10 лютого російська ракета вкотре пролетіла над сусідньої Молдовою. За словами місцевого депутата, це було черговою демонстрацією путінського режиму, що для нього не існує суверенітету Республіки Молдова.

Російські військові, можна сказати, вже регулярно направляють ракети на Україну через повітряний простір Молдови. Вони чудово розуміють, що в нас немає систем ППО від слова "зовсім",

– підкреслив Оазу Нантой.

Він вкотре наголосив, що безпеку Молдови забезпечує лише героїчне українське військо. Втім, Росія демонструє, що на території колишнього СРСР для неї не існує поняття "суверенітет".

Плани Росії щодо Молдови