Росія 10 лютого запустила десятки ракет по нашій державі й декілька з них дорогою "завітали" у країну, що є членом НАТО, – себто Румунію. Найцинічніше в цій ситуації те, що окупанти поширювали відео, на яких з насмішкою звертаються до глави нашої держави. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Заходу варто звернути увагу

Власне, на одному з відео, що активно поширюється мережею, путінський вояка запускає з бомбардувальника Ту-95 крилату ракету.

З добрим ранком, Зеленський,

– лунають на фоні слова від окупанта.

Цей ролик є ще одним "зверненням" для західних еліт, що вирішили просто-таки проігнорувати факт того, що російська ракета вдерлася в повітряний простір Румунії та Молдови.

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Зверніть увагу! На офіційному рівні Румунія заявила, що російська ракета пролетіла за 35 кілометрів від кордону. Водночас у Повітряних силах нашої держави пообіцяли згодом надати докази, що це не так. Ба більше, там констатували, що ракет було дві та були вони типу "Калібр".

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