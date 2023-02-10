Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону розповів про ситуацію зі світлом після масованої атаки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яка ситуація зі світлом в Україні

Він зазначив, що Росія нанесла серйозного удару. Ба більше, ворог почав свою атаку ще вночі, випустивши по Україні іранські безпілотники.

Масштаб пошкоджень значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. Ми саме набрали гарний відновлювальний хід наших генеруючих потужностей,

– наголосив він.

За словами Кудрицького, сьогоднішня ворожа атака скорегувала плани з відновлення генерації, але "катастрофи знову не сталося". "Росіянам в чотирнадцяти не вдалося досягнути своєї цілі – довготривалий блекаут по всій Україні", – додав голова правління НЕК Укренерго.

Де найскладніша ситуація

Кудрицький наголосив, що станом на 10 лютого найскладніша ситуація у Харкові. "Ми плануємо протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб’єктів, які були пошкоджені сьогодні. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація із відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час", – пояснив він.

Також він зазначив, що все ще потрібно оцінити масштаб руйнувань, щоб сказати точніше про наслідки обстрілу. Кудрицький додав, що ще належить попрацювати над повним відновленням об'єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста і Одеського району.

Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо із тим, що було у суботу і неділю. Було анонсовано, що місцеве обленерго уже тестує планові графіки відключень,

– додав голова правління НЕК Укренерго.

Що відомо про останню масовану атаку