У россиян нет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений. Однако они пытаются подтягивать резервы с крымского направления.

К теме Одессу и Кривой Рог атаковали тремя ракетами Х-59: ПВО удалось сбить все

Состав танкового взвода оккупантов пытался наступать в направлении Чкалово – Безымянное. Один танк взорвался на противотанковой мини, два – отступили.

Обстрелы и ракетные атаки

Враг продолжает обстреливать из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов. За сутки захватчики применили и 3 авиационных и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

Истребитель Су-35 выпустил ракету Х-31 по Березнеговатому, что на Николаевщине. Наша ПВО уничтожила снаряд в воздухе.

Враг нанес ракетный удар по Одесщине. Два истребителя Су-35 со стороны Черного моря выпустили 2 ракеты Х-59, класса "воздух – поверхность". ПВО сбила их.

По Кривому Рогу еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 по направлению Мелитополя. Она тоже не долетела.

Уничтожены вражеские беспилотники и штурмовик

Украинская авиация 5 раз ударила по оккупантах. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а в Баштанском районе Николаевской области сбили вражеский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач. Попали в контрольно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Потери врага составляют:

58 оккупантов,

танк,

7 единиц автомобильной техники.

Остальные результаты еще доразведывают.

Кораблей россиян в Черном море стало меньше

Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое. Маневрируют 6 единиц, из которых 3 – надводные ракетоносители, на борту находится 24 "Калибра".

Военные предупредили, что россияне не прекращают террор мирных населённых пунктов, продолжая шантаж техногенными катастрофами. Поэтому уровень угрозы ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и попыток расшатывания ситуации достаточно высок. Игнорировать опасность не следует.

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