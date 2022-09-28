Росіяни не мають суттєвих змін в складі та положенні діючих підрозділів. Проте вони намагаються підтягувати резерви з кримського напрямку.

До теми Одесу і Кривий Ріг атакували трьома ракетами Х-59: ППО вдалося збити усі

Склад танкового взводу окупантів спробував наступати в напрямку Чкалове – Безіменне. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили.

Обстріли та ракетні атаки

Ворог продовжує здійснювати обстріли з реактивної та важкої артилерії, танків й мінометів. За добу загарбники застосували й 3 авіаційні та 3 ракетні удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів.

Винищувач Су-35 випустив ракету Х-31 по Березнегуватому, що на Миколаївщині. Наша ППО знищила снаряд в повітрі.

Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Два винищувачі Су-35 з боку Чорного моря випустили 2 ракети Х-59 класу "повітря – поверхня". ППО збила їх.

По Кривому Рогу ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 із напрямку Мелітополя. Вона теж не долетіла.

Знищені ворожі безпілотники та штурмовик

Українська авіація 5 разів вдарила по окупантах. Підрозділи протиповітряної оборони знищили безпілотник типу "Орлан-10" в Херсонському районі, а в Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань. Влучили у контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини.

Втрати ворога складають:

58 окупантів,

танк,

77 одиниць автомобільної техніки.

Решта результатів ще дорозвідують.

Кораблів росіян у Чорному морі поменшало

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. Маневрують 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії, на бортах розташовані 24 "Калібри".

Військові попередили, що росіяни не припиняють терор мирних населених пунктів, продовжуючи шантаж техногенними катастрофами. Тому рівень загрози ракетних ударів, артилерійських обстрілів та спроб розхитування ситуації досить високий. Ігнорувати небезпеку не варто.

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