Источники 24 Канала поделились, какую литературу распространяют в гимназии имени Ильи Сельвинского в оккупированной Евпатории.

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Литература в гимназии в Евпатории

Россияне пытаются навязать крымчанам, что они якобы русские. Вместо настоящей истории полуострова, которая должна была бы рассказывать о крымских татарах, их судьбе, архитектуру и развитие полуострова, на полках гимназии можно увидеть пропагандистские выдумки от "Единой России" о русских и другую подобную литературу.

Очевидно, там не упоминается ни слова о том, как крымские татары отбивались и страдали от Российской империи, и сколько Россия разрушила мечетей и исторических памятников после оккупации полуострова в 2014 году.

Есть очень много литературы, которая прославляет российских оккупантов. Можно увидеть и комиксы от Путина, которые рассказывают о так называемом "героизме" российских военных.

Традиционно на каждой второй странице кто-то из них остается один на один с врагом и отстреливается до последнего. Отдать жизнь по зову диктатора оккупанты подают как нечто величественное.

Также на стенде, на котором детей учат слов немецкого языка, почему-то влепили аж 3 листа с информацией об оккупанте Владимире Каменюке, который родился в Хмельницкой области и служит на министерство обороны России.

Литература в Крыму

Поскольку российский диктатор очень хочет увеличить количество населения, он пытается повысить рождаемость любыми возможными способами. 2024 год он назвал "годом семьи". "Бабы что наражают" давно известная путинская тактика, и все бы ничего, если бы это не касалось детей.

Так, на стенде гимназии висит много текста о "семейных ценностях" и как нужно проводить время в семейном кругу. Детям почему-то рассказывают, как они должны вести себя в паре. К примеру, обязательно каждый раз целоваться при встрече и прощании.

Гимназия в Крыму

Весь этот стыд дополняет триколорная тряпка "za мир, za россию, za президента".

Школа в Крыму