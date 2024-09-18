Источники 24 Канала поделились, какую литературу распространяют в гимназии имени Ильи Сельвинского в оккупированной Евпатории.

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Литература в гимназии в Евпатории

Россияне пытаются навязать крымчанам, что они якобы русские. Вместо настоящей истории полуострова, которая должна была бы рассказывать о крымских татарах, их судьбе, архитектуру и развитие полуострова, на полках гимназии можно увидеть пропагандистские выдумки от "Единой России" о русских и другую подобную литературу.

Очевидно, там не упоминается ни слова о том, как крымские татары отбивались и страдали от Российской империи, и сколько Россия разрушила мечетей и исторических памятников после оккупации полуострова в 2014 году.

Есть очень много литературы, которая прославляет российских оккупантов. Можно увидеть и комиксы от Путина, которые рассказывают о так называемом "героизме" российских военных.

Традиционно на каждой второй странице кто-то из них остается один на один с врагом и отстреливается до последнего. Отдать жизнь по зову диктатора оккупанты подают как нечто величественное.

Также на стенде, на котором детей учат слов немецкого языка, почему-то влепили аж 3 листа с информацией об оккупанте Владимире Каменюке, который родился в Хмельницкой области и служит на министерство обороны России.

Поскольку российский диктатор очень хочет увеличить количество населения, он пытается повысить рождаемость любыми возможными способами. 2024 год он назвал "годом семьи". "Бабы что наражают" давно известная путинская тактика, и все бы ничего, если бы это не касалось детей.

Так, на стенде гимназии висит много текста о "семейных ценностях" и как нужно проводить время в семейном кругу. Детям почему-то рассказывают, как они должны вести себя в паре. К примеру, обязательно каждый раз целоваться при встрече и прощании.

Весь этот стыд дополняет триколорная тряпка "za мир, za россию, za президента".