Военные аналитики считают, что ВСУ продвигаются вблизи Работина.

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ВСУ продвигаются возле Работина

Согласно данным аналитиков, на кадрах с геолокацией, опубликованных 5 сентября, видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Работино, что указывает на то, что украинские силы продвинулись в район вблизи населенного пункта. Другие кадры также показывают, что украинские силы также продвинулись к югу от Работино и к юго-западу от Вербового.

Геолокированные данные о присутствии украинских войск северо-западнее Вербового позволяют предположить, что украинские силы продвигаются вдоль линии российских укреплений, ведущей к населенному пункту. Украинские военные источники также подтвердили, что украинские войска добились успехов на направлении Работино-Новопрокоповка к югу от Орехова,

– говорится в сообщении ISW.

Запасы оккупантов ограничены

Пока ВСУ продвигаются, российские источники продолжают жаловаться, что российским силам не хватает достаточных контрбатарейных возможностей и артиллерийских боеприпасов.

Российские "военкоры" также жалуются, что российские системы контрбатарейной борьбы плохо работают на фронте в Украине. Они утверждают, что российские войска в значительной степени возлагаются на беспилотники "Ланцет" и 220-мм и 300-мм снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО), запасы которых ограничены. Между тем, Кремль планирует сформировать дополнительные артиллерийские бригады и договориться с Китаем о поставках артиллерийских боеприпасов.

Какая ситуация на приграничных Запорожской и Донецкой области

Аналитики отметили, что украинские контрнаступательные операции в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, скорее всего, позволят сковать части 7-й гвардейской горнодесантной дивизии (ВДВ) и не допустить их переброски на критические участки фронта на западе Запорожской области.

Российский блоггер 5 сентября опубликовал аудиозапись, вероятно, от солдата российского 247-го полка ВДВ, в котором тот утверждает, что ему приходится уносить тела российских военнослужащих под Старомайорском, потому что российское командование не контролирует вывоз тел. Также он заявил, что его подразделение потеряло 49 человек за день боев.

Заявления российского солдата позволяют предположить, что подразделения 247 полка продолжают обороняться в районе западной части Донецкой и восточной части Запорожской области,

– сказали в Институте изучения войны.

Справка. Об освобождении Работино стало известно 23 августа.