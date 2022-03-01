По состоянию на 13:00, 1 марта, 4 мирных жителя пострадали.

Важно Мэр Херсона просит о "зеленом коридоре" для населения, чтобы избежать гуманитарной катастрофы

Какая ситуация в Херсоне

Оккупанты продолжают бить по мирным районам, в частности:

10:50 – загорелся автомобиль горводоканала;

10:53 – снаряд попал в многоквартирные дома;

11:03 – горели дома;

11:09 – горели квартиры двухэтажного дома.

По предварительным данным Департамента здоровья, 4 человека пострадали. В большинстве районов есть проблема с хлебом и медикаментами. Однако эти вопросы пытаются решить на местах.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к президенту, Кабмину и парламенту. Он попросил о "зеленом коридоре" для населения, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

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