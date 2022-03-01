В своем фейсбуке он попросил у представителей международных миссий и высшего руководства государства обратиться ко всем возможным международным гуманитарным миссиям и поспособствовать предоставлению "зеленого коридора" на территории Херсонской области.

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Это необходимо для обеспечения области необходимыми медикаментами и продуктами питания.

Колыхаев от имени жителей области попросил также обеспечить беспрепятственный вывоз и перевозку раненых и погибших среди мирного населения и военных.

По возможности просим организовать эвакуацию наиболее пострадавших граждан в результате военной агрессии,

– добавил Херсонский городской голова.

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