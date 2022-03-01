У своєму фейсбуці він попросив у представників міжнародних місій та вищого керівництва держави звернутися до всіх можливих міжнародних гуманітарних місій та посприяти наданню "зеленого коридору" на території Херсонської області.

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Це необхідно для забезпечення області необхідними медикаментами та продуктами харчування.

Колихаєв він імені мешканців області попросив також забезпечити безперешкодне вивезення та перевезення поранених і загиблих серед мирного населення та військових.

За можливості просимо організувати евакуацію найбільш постраждалих громадян внаслідок військової агресії,

– додав Херсонський міський голова.

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