Как Турция выиграла для себя бенефиты

У него был "ресурс" – это членство в НАТО и, как следствие, право вето на расширение НАТО. Он очень выгодно продал этот "ресурс", который теоретически даже ресурсом не является.

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В частности, Реджеп Эрдоган выбил ряд преференций в отношениях с ЕС, задав даже вопрос о членстве в этой организации. Что касается последнего, пока заявлений не было, а вот о зоне свободной торговли – были. Интересно, что о реформах здесь никто не говорит.

Еще Эрдоган "выбил" контракт на поставку американских F-16, который, в свое время, был заблокирован из-за покупки Турцией российских С400.

Что характерно, Турция продолжает активно торговать с россиянами, оставаясь для них одним из основных направлений "параллельного импорта", что приносит Анкаре солидные деньги. Еще деньги им приносит "зерновое соглашение", которое Реджеп Эрдоган лоббирует и поддерживает.

От агрессии России против Украины, по-видимому, выиграло только одно государство мира – это Турция, получив кучу геополитических, военных и экономических бенефитов.

Чему Украина может поучиться у Турции

Что интересно, сама официальная Анкара остается тем еще "образцом" демократии и прав человека. Достаточно почитать многочисленные отчеты различных "правозащитных" организаций. Однако для Турции в отношениях с Западом это никаких проблем не представляет. Они – сильные, они – полезные. Лучше иметь их на своей стороне, даже если они не очень лояльные и последовательные союзники.

Интересно Престиж НАТО теперь будет зависеть от помощи Украине

Я думаю, нам всем надо смотреть на Турцию, и делать для себя выводы. Нет, не в отношении авторитарных тенденций внутренней политики, но в отношении некоторых аспектов внешней политики, и выводы здесь простые:

если развиваешь свой ВПК, то никто тебе не запретит использовать так, как тебе нужно;

если имеешь силу, то с тобой будут считаться и не будут смотреть на другие "неважные" моменты;

любой ресурс, который у тебя есть, нужно использовать и выгодно "продавать".

Геополитика – не место для "подарков". К примеру, таких, которые делала Украина в 90-е годы, щедро раздавая ядерный арсенал.