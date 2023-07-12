США получили то, что хотели

Да, это не те категории и фрейминг, которые должен использовать политолог-международник, описывая состояние и перспективы отношений Украина – НАТО. Но так легче доносить мысль.

Читайте также Есть один способ, как ускорить завершение войны

Стоит уже привыкнуть к тому, что мир международных отношений очень далек от идеала и очень циничен.

Когда в основном руководствуются расчетами цена/риск определенного шага в то время как долгосрочные цена/риск бездействия часто менее очевидны, и, как следствие, гораздо меньше влияют на решения.

Также уже стоит изучить, что у партнеров есть собственные интересы и приоритеты, которые никогда не будут причастны к нашим на 100%.

В принципе, США достигли ключевого для себя – вооруженный конвенционный потенциал Московии ослаблен на годы вперед при минимальном использовании американских ресурсов. При этом значительная часть рисков по противодействию Московии переведена на Украину, а риски прямого столкновения США/НАТО и Московии сведены к минимуму, равно как угроза неконвенционной эскалации Московии. Не зря наши американские партнеры говорят о стратегическом провале (strategic failure) Московии.

Украине нужно оборонное планирование

При этом адекватное восприятие реальности – это не повод для пессимизма. Наши партнеры после 24 февраля 2022 года осуществили прогресс относительно того, что безопасность Украины важна для безопасности Европы и мира, а также, что в безопасность Украины нужно инвестировать. Другое дело, что делать это не через членство НАТО, а через передачу вооружения и военной техники, боеприпасов, разведывательных данных, тренировку и подготовку солдат.

Интересно Шойгу придумал величайшее танковое сражение в истории войн, но с нюансом

Да, это не идеально, но лучше, чем до полномасштабного вторжения, когда не было ни гарантий безопасности, ни серьезного тяжелого вооружения. При этом вопросы престижа и имиджа стран НАТО будут гарантировать, что страны НАТО по меньшей мере будут сохранять поддержку на нынешних уровнях, когда речь идет о военной составляющей.

Не менее важным предохранителем является то, что Украина теперь в системе координат большинства граждан стран НАТО, вместе с пониманием, почему Украине следует помогать и поддерживать.

Нам же со своей стороны стоит наконец-то начать говорить о реалистичном оборонном планировании и военном строительстве – то чего мы так и не смогли в течение 1992 – 2021 годов. Чтобы выйти на новый уровень – когда не только качественно воюем с оружием, которое дали нам страны НАТО, но создали при поддержке партнеров действенные силы обороны, способные гарантировать эффект сдерживания через запрет (deterrence by denial).

То, насколько наши американские партнеры осторожны, показывает, как термин strategic failure в отношении Московии заменил термин strategic defeat.