Военнослужащий военной контрразведки СБУ с позывным "Алмаз" рассказал в фильме "СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис", что ключевым в управлении и организации этой спецоперации является связь, пишет 24 Канал.

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Какую связь использовала Украина

Мы смогли включить в нашу команду волонтеров, которые помогли нам устроить на наших "морских малышах" лучшую связь в мире. Потому что полагаться на изделия Илона Маска мы не могли,

– рассказал бригадный генерал с позывным "Хантер".

В частности, при атаке на Крымский мост дронами руководила команда из Киева, которая превышает 900 километров. Более того, технологией изготовления дронов SeaBaby также часто интересуются западные партнеры.

"Они нам говорят, что они у нас учатся, при чем это топовые наши партнеры западного мира. Это работает наша команда и это именно креативный подход Службы безопасности и всех неравнодушных, кто к этому присоединился. Мы используем исключительно наши силы и средства, и мы создали этот продукт", – заявил глава СБУ.

Кстати, когда инженеры разрабатывали морской дрон Sea Baby, то перед ними стояла задача, чтобы он мог:

донести 800 килограммов тротила до Крымского моста;

пройти не менее 800 километров по морю с колебанием до четырех баллов;

иметь такую скорость, чтобы на финальной стадии мог оторваться от кораблей-преследователей или маневрировать, в случае когда его будут атаковать вертолеты;

иметь на себе непрерывную и гарантированную связь.

Важно! В ночь на 17 июля 2023 года дроны украинского производства SeaBaby атаковали Крымский мост. Повреждения были такие, что россиянам пришлось перебросить через мост оружие на Запорожское и Херсонское направления. То есть наши военные сумели добиться цели.