Військовослужбовець військової контррозвідки СБУ з позивним "Алмаз" розповів у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс", що ключовим у керуванні та організації цієї спецоперації є зв'язок, пише 24 Канал.
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Який зв'язок використала Україна
Ми змогли долучити до нашої команди волонтерів, які допомогли нам влаштувати на наших "морських малюках" найкращий зв'язок у світі. Тому що покладати на вироби Ілона Маска ми не могли,
– розповів бригадний генерал з позивним "Хантер".
Зокрема, при атаці на Кримський міст дронами керувала команда з Києва, що за понад 900 кілометрів. Ба більше, технологією виготовлення дронів SeaBaby також часто цікавляться західні партнери.
"Вони нам кажуть, що вони в нас вчаться, при чому це топові наші партнери західного світу. Це працює наша команда і це саме креативний підхід Служби безпеки й всіх небайдужих, хто до цього доєднався. Ми використовуємо виключно наші сили та засоби, і ми створили цей продукт", – заявив глава СБУ.
До речі, коли інженери розробляли морський дрон Sea Baby, то перед ними стояло завдання, щоб він міг:
- донести 800 кілограмів тротилу до Кримського мосту;
- пройти щонайменше 800 кілометрів морем з коливанням до чотирьох балів;
- мати таку швидкість, щоб на фінальній стадії міг відірватися від кораблів-переслідувачів чи маневрувати, у разі коли його атакуватимуть гелікоптери;
- мати на собі безперервний і гарантований зв'язок.