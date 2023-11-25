Проте голова Служби безпеки Василь Малюк та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповіли у фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги", чому цього не трапилось. Також глава СБУ анонсував сюрпризи для ворога на Кримському мосту, пише 24 Канал.

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Чому Україна не атакувала ворожий ракетоносій

Україна у ніч атаки на Кримський міст могла вдарити по ворожому флагману Чорноморського флоту Росії "Адміралу Ессену", проте не зробила цього. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що для знищення Ессена необхідно було "підрізати" логістику окупантів.

Буду відвертим, це дуже пріоритетна мета для нас. І коли в якийсь момент колектив почав сумніватися, що ось, підемо на Ессен, я наполіг, що у нас є основне завдання: ми повинні підрізати логістику ворога. До Ессена ми ще повернемося,

– пригадав командувач Військово-морських сил ЗСУ.

Бригадний генерал контррозвідки "Хантер" зауважив, що українські військовослужбовці мали підійти до мосту орієнтовно о 02:00 годині 17 липня, адже за годину-дві там вже починається світанок і російські окупанти їх засікли.

Наші військові помітили, що в їхній бік висувається російський винищувач, здається, Су-27СМ, момент був напружений.

"Ми зрозуміли, що нас шукають… Російські літаки, гелікоптери, кораблі вони теж не сидять і постійно моніторять море, постійно шукають наші надводні дрони. Ухвалили рішення різко змінити маршрут і ми пішли на Південь. Потрібно було зробити гак понад 70 кілометрів додатково шляху. До другої години ночі ми могли й не дістатися", – зауважив "Хантер".

Він пояснив, що російський фрегат "Адмірал Ессен" перебував під час відхилення від курсу на маршруті українських військових. Глава СБУ Василь Малюк пояснив, що наші військові наближались до нього – він був за півтора кілометра.

"Хантер" розповів, що дрони б не змогли дійти до мосту, тому що б, теоретично, закінчилося пальне. Один надводний дрон ніс на собі близько 900 кілограмів тротилу. Тому вирішили, що одна група атакує Кримський міст, інша – російський ракетоносій.

Щоб потужні дрони не потонули, то вирушили на пошуки "Ессен". На жаль, наздогнати ракетоносій не вдалося, оскільки він курсував у бухту в Новоросійську. Тому в СБУ ухвалили рішення підірвати три морські дрони неподалік від берега Ялти.

Але якби якийсь росіянин із кулеметом, який не спав, вразив би морський дрон на підході, то нічого б уже не було,

– заявив Василь Малюк.

Зверніть увагу! У ніч проти 17 липня українські військові уразили Кримський міст і ним перестали перекидати техніку для війни в Україні на Запорізький та Херсонський напрямки. Україна атакувала міст морськими дронами SeaBaby.