Какая фракция больше всех прогуливает работу в Раде

Больше всего заседаний Верховной Рады за первые 3 месяца работы пропустили народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина". А лидерами по посещаемости стали нардепы от фракции "Европейская солидарность".

В среднем на пленарных заседаниях Рады регистрировались 361 из 423 депутатов, свидетельствует анализ общественной организации "Комитет избирателей Украины".

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Рейтинг посещаемости Рады среди фракций:

От "Европейской солидарности" в среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов;

От фракции "Слуга народа" – 86% депутатов;

"Голос" – 84%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 84%;

группа "За будущее" – 84%;

ВО "Батькивщина" – 77%.

Традиционно в начале каденции народные депутаты активнее посещают пленарные заседания, чем потом, отметил глава "КИУ" Алексей Кошель.

"Однако со временем их активность уменьшается. При этом даже сейчас в парламенте есть несколько десятков народных депутатов, которые не слишком активны в посещении пленарных заседаний", – добавил Кошель.

Статистика посещения заседаний парламента / Инфографика КИУ