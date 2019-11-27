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      Какая фракция больше всех прогуливает работу в Раде

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      Больше всего заседаний Рады пропустила фракции ВО "Батькивщина" / obozrevatel.com

      Больше всего заседаний Верховной Рады за первые 3 месяца работы пропустили народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина". А лидерами по посещаемости стали нардепы от фракции "Европейская солидарность".

      В среднем на пленарных заседаниях Рады регистрировались 361 из 423 депутатов, свидетельствует анализ общественной организации "Комитет избирателей Украины".

      Читайте также: Кнопкодавство останется: нардепы не предусмотрели денег для сенсорных кнопок в бюджете 2020

      Рейтинг посещаемости Рады среди фракций:

      • От "Европейской солидарности" в среднем на заседаниях регистрировались 90% депутатов;
      • От фракции "Слуга народа" – 86% депутатов;
      • "Голос" – 84%;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 84%;
      • группа "За будущее" – 84%;
      • ВО "Батькивщина" – 77%.

      Традиционно в начале каденции народные депутаты активнее посещают пленарные заседания, чем потом, отметил глава "КИУ" Алексей Кошель.

      "Однако со временем их активность уменьшается. При этом даже сейчас в парламенте есть несколько десятков народных депутатов, которые не слишком активны в посещении пленарных заседаний", – добавил Кошель.

      статистика відвідування засідань Ради депутати прогульники статистикаСтатистика посещения заседаний парламента / Инфографика КИУ

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики исследования Статистика Верховная Рада Партия Голос Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Европейская солидарность ВО Батькивщина
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