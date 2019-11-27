Яка фракція найбільше прогулює роботу в Раді

Найбільше засідань Верховної Ради за перші 3 місяці роботи пропустили народні депутати від фракції ВО "Батьківщина". А лідерами за відвідуваністю стали нардепи від фракції "Європейська солідарність".

У середньому на пленарних засіданнях Ради реєструвалися 361 із 423 депутатів, свідчить аналіз громадської організації "Комітет виборців України".

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Рейтинг відвідуваності Ради серед фракції:

Від "Європейської солідарності" в середньому на засіданнях реєструвалися 90% депутатів;

Від фракції "Слуга народу" – 86% депутатів;

"Голос" – 84%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 84%;

група "За майбутнє" – 84%;

ВО "Батьківщина" – 77%.

Традиційно на початку каденції народні депутати активніше відвідують пленарні засідання, ніж потім, пояснив голова "КВУ" Олексій Кошель,

"Однак з часом їх активність зменшується. При цьому навіть зараз у парламенті є кілька десятків народних депутатів, які не надто активні у відвідуванні пленарних засідань", — додав Кошель.



Статистика відвідування засідань парламенту / Інфографіка КВУ