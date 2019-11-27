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      Яка фракція найбільше прогулює роботу в Раді

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      Найбільше засідань Ради пропустила фракції ВО "Батьківщина" / obozrevatel.com

      Найбільше засідань Верховної Ради за перші 3 місяці роботи пропустили народні депутати від фракції ВО "Батьківщина". А лідерами за відвідуваністю стали нардепи від фракції "Європейська солідарність".

      У середньому на пленарних засіданнях Ради реєструвалися 361 із 423 депутатів, свідчить аналіз громадської організації "Комітет виборців України".

      Читайте також: Кнопкодавство залишиться: нардепи не передбачили грошей для сенсорних кнопок у бюджеті 2020

      Рейтинг відвідуваності Ради серед фракції:

      • Від "Європейської солідарності" в середньому на засіданнях реєструвалися 90% депутатів;
      • Від фракції "Слуга народу" – 86% депутатів;
      • "Голос" – 84%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 84%;
      • група "За майбутнє" – 84%;
      • ВО "Батьківщина" – 77%.

      Традиційно на початку каденції народні депутати активніше відвідують пленарні засідання, ніж потім, пояснив голова "КВУ" Олексій Кошель,

      "Однак з часом їх активність зменшується. При цьому навіть зараз у парламенті є кілька десятків народних депутатів, які не надто активні у відвідуванні пленарних засідань", — додав Кошель.

      статистика відвідування засідань Ради депутати прогульники статистика
      Статистика відвідування засідань парламенту / Інфографіка КВУ

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики дослідження Верховна Рада Статистика ВО Батьківщина Європейська солідарність Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Партія Голос
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