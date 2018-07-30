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Какая организация может полностью испортить отношения Украины с Америкой

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Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / Фото из открытых источников

Международные партнеры Украины пытались достучаться до совести Назара Холодницкого. Они делегировали посла Германии Эрнста Райхеля. Апеллируя к моральной стороне дела, тот должен был убедить Холодницкого добровольно уйти с поста во имя сохранения доверия к САП и сотрудничеству с НАБУ. Однако попытка была неудачной – Холодницкий отказался увольняться.

Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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Он отметил, что после того, как комиссия прокуроров оставила Холодницкого в должности, с резким заявлением выступило посольство Америки, которое, поставив в пример цивилизованные страны, призвало его уйти добровольно. Еще раньше они аннулировали Холодницкому американскую визу, что является дипломатической пощечиной, признавая прокурора нежелательным лицом в Америке, посольство ставит его на одну сторону с откровенными мошенниками, олигархами и политическими клоунами, которых также вносили в черные списки в последние годы – начиная с Ахметова и Иванющенко и заканчивая Ляшко. А среди прокурорских в последний раз аннулированием визы наказывали Рената Кузьмина – послушного инструмента репрессивной машины Януковича.

Есть все признаки того, что фактор САП может испортить отношения с Америкой. Ранее Вашингтон уже добился увольнения генпрокурора Шокина, когда вице-президент Байден отставку этого, цитирую, "сукиного сына" связал с предоставлением Америкой кредитных гарантий.
– отметил Лещенко.

По его словам, сейчас новости заключаются в том, что на ключевую должность в Вашингтоне в Государственном департаменте, отвечая за направление Украины и еще 5 стран региона, переведен Джордж Кент, бывший заместитель посла США в Украине. Кент последние два года отвечал в посольстве за политические контакты и антикоррупционное направление, и его понимание реалий Украины только усилит более жесткий диалог между Вашингтоном и Украиной.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 29 июля 2018 

 

Теги: Новости политики Новости Украины Новости США САП Назар Холодницкий Видеоблоги Коррупция
Источник: 24 канал
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