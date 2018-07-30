Яка інституція може повністю зіпсувати стосунки України з Америкою

Міжнародні партнери України намагалися достукатися до совісті Назара Холодницького. Вони делегували посла Німеччини Ернста Райхеля. Апелюючи до моральної сторони справи, той мав переконати Холодницького добровільно піти з посади в ім'я збереження довіри до САП та співпраці з НАБУ. Однак спроба була невдалою – Холодницький відмовився звільнятися.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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Він зазначив, що після того, як комісія прокурорів лишила Холодницького на посаді, з різкою заявою виступило посольство Америки, яке, поставивши в приклад цивілізовані країни, закликало його піти добровільно. Ще раніше вони анулювали Холодницькому американську візу, що є дипломатичним ляпасом, визнаючи прокурора небажаною особою в Америці, посольство ставить його на один бік з відвертими шахраями, олігархами та політичними клоунами, яких також вносили в чорні списку останні роки – починаючи з Ахметова та Іванющенка і закінчуючи Ляшком. А серед прокурорських востаннє анулюванням візи карали Рената Кузьміна – слухняного інструмента репресивної машини Януковича.

Є всі ознаки того, що фактор САП може зіпсувати відносини з Америкою. Раніше Вашингтон вже домігся звільнення генпрокурора Шокіна, коли віце-президент Байден відставку цього, цитую, "сучого сина" пов'язав з наданням Америкою кредитних гарантій.

– наголосив Лещенко.

За його словами, зараз новини полягають у тому, що на ключову посаду у Вашингтоні в Державному департаменті, відповідаючи за напрямок України та ще 5 країн регіону, переведено Джорджа Кента, колишнього заступника посла США в Україні. Кент останні два роки відповідав у посольстві за політичні контакти та антикорупційний напрямок, і його розуміння реалій України лише посилить більш жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 29 липня 2018