Какая партия получает больше всего госфинансирования: интересная статистика

Уже два года политики получают миллионы гривен из госбюджета. Тратить их должны на уставную деятельность – на работу членов партии, народных избранников, которые прошли в парламент на выборах. Это европейская практика, помогающая ограничить влияние олигархов на политиков. В украинских реалиях все выглядит несколько по-другому. Деньги из кошельков налогоплательщиков тратят на политгитацию.

2010 год. В президентских выборах побеждает Виктор Янукович. Через два года в парламентское большинство голосов получает "Партия Регионов". Думаете, их к власти мог привести обездоленный шахтерский край?

А вот и нет, это – результат работы американского политического консультанта Пола Манафорта. Политтехнолога нанял олигарх Ринат Ахметов после поражения регионалов в 2004 году. За 10 лет компания Манафорта заработала около 60 миллионов долларов. Сколько тратят украинские партии, остается загадкой. Но денег не жалеют. Международные исследования свидетельствуют, что выборы украинским партиям обходятся в разы дороже, чем их европейским коллегам. Да и зачем размениваться на мелочь, отдадут долги, проголосовав за выгодные для своих спонсоров законы и миллиардные дотации из бюджета.

До 2015 года о том, кто финансирует политические партии, мы узнавали исключительно из слухов. Теперь они каждый квартал представляют в НАПК финансовые отчеты, где они указывают всю информацию о каждом отдельном платеже,

– прокомментировал аналитик общественной организации "Честно" Игорь Фещенко.

И через два года после того, как политиков обязали отчитываться о денежных потоках, партии продолжают держать в тени настоящих спонсоров. Отдельные партии собирают взносы в общественную организацию, а потом с нее перечисляют эти деньги на политическую партию.

"В отдельных случаях, как в случае с "Оппозиционным блоком" в 2016 – 2017 годах, взносы от юридических лиц, но эти юридические лица, фирмы, бизнес был или недавно зарегистрированы, или эта регистрация была в местах массовой регистрации юрлиц, которые, фактически, не существовали", – добавил Фещенко.

Чтобы минимизировать олигархический след в политике, законом предусмотрели бюджетные средства на содержание политических партий. Распределяют их пропорционально к количеству голосов, которые набрала партия во время выборов. С каждым поднятием минимальной зарплаты эта сумма растет.



Госфинансирование партий 2018



"Самопомич" получила дополнительные 10 %

Дополнительные 10 % получают те политические силы, которые в своем составе провели в парламент более 10% женщин.

В принципе, "Самопомич" – единственная партия, которая выдержала эту гендерную квоту и получила эти 10 %. Это им позволяет чуточку себя увереннее чувствовать и держаться на плаву. Больше всего получает "Народный фронт" – там примерно 140 миллионов. Меньше всего получает "Батькивщина" – там примерно 30 миллионов,

– отметил председатель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

То есть, ставя галочку в бюллетени во время выборов, каждый украинец автоматически финансирует ту или иную политическую силу. А значит может требовать соблюдения своих прав.



Расходы политических партий в 2017 году

К слову, хотя законодательство запрещает тратить бюджетные средства на рекламу, больше всего идет именно на пиар в СМИ. И это еще даже не стартовала предвыборная кампания. И лишь 16% финансирования идет на содержание региональных центров, куда простые избиратели могут обратиться за помощью. Так, за время получения государственных средств "Оппозиционный блок" не открыл ни одного нового офиса. Не тратится на них и радикал Олег Ляшко.

Агентство по предотвращению коррупции на нарушения реагирует вяло. Если же протоколы о недостатках партий инспекторы НАПК таки составили и передали полиции, дела редко доходят до суда.

Расследование политической коррупции должно быть передано в НАБУ. Мы очень надеемся, что такие дела будут попадать в Антикоррупционнйы суд, тогда будет больше шансов, что они будут рассмотрены своевременно,

– отметил Фещенко.

А вот несмотря на миллионные дотации из бюджета, штраф за не представление отчетов партий составляет менее 5 тысяч гривен.