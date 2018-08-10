Яка партія отримує найбільше держфінансування: цікава статистика

Вже два роки політики отримують мільйони гривень з державного бюджету. Витрачати їх мають на статутну діяльність, тобто на роботу членів партії, народних обранців, які пройшли до парламенту на виборах. Це європейська практика, яка допомагає обмежити вплив олігархів на політиків. В українських реаліях все виглядає дещо по-іншому. Гроші з гаманців платників податків витрачають на політичну агітацію.

2010 рік. У президентських виборах перемагає Віктор Янукович. Через два роки у парламентських більшість голосів отримує "Партія Регіонів". Гадаєте, їх до влади міг привести знедолений шахтарський край?

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А от і ні, це – результат роботи американського політичного консультанта Пола Манафорта. Політтехнолога найняв олігарх Рінат Ахметов після поразки регіоналів у 2004 році. За 10 років компанія Манафорта заробила близько 60 мільйонів доларів. Скільки витрачають українські партії, лишається загадкою. Але грошей не шкодують. Міжнародні дослідження свідчать, що вибори українським партіям обходяться в рази дорожче, ніж їхнім європейським колегам. Та й навіщо розмінюватися на дріб'язок, віддадуть борги, проголосувавши за вигідні для своїх спонсорів закони та мільярдні дотації з бюджету.

До 2015 року про те, хто фінансує політичні партії, ми дізнавалися виключно з чуток. Тепер вони кожного кварталу подають до НАЗК фінансові звіти, де вони зазначають всю інформацію про кожен окремий платіж,

– прокоментував аналітик громадської організації "Чесно" Ігор Фещенко.

І через два роки після того, як політиків зобов'язали звітувати про грошові потоки, партії продовжують тримати в тіні справжніх спонсорів. Окремі партії збирають внески на громадську організацію, а потім із неї перераховують ці гроші на політичну партію.

"В окремих випадках, як у випадку із "Опозиційним блоком" в 2016 – 2017 роках, внески від юридичних осіб, але ці юридичні особи, фірми, бізнес був або нещодавно зареєстрований, або ця реєстрація була в місцях масової реєстрації юросіб, які, фактично, не існували", – додав Фещенко.



Щоб мінімізувати олігархічний слід у політиці, законом передбачили бюджетні кошти на утримання політичних партій. Розподіляють їх пропорційно до кількості голосів, які набрала партія під час виборів. Із кожним підняттям мінімальної зарплати, ця сума зростає.



Держфінансування партій 2018



"Самопоміч" отримала додаткові 10 %

Додаткові 10 % отримують ті політичні сили, які у своєму складі провели до парламенту більше 10 % жінок.

В принципі, "Самопоміч" – єдина партія, яка витримала цю гендерну квоту і отримала ці 10 %. Це їм дозволяє трішки себе впевненіше почувати і триматися на плаву. Найбільше отримує "Народний фронт" – там приблизно 140 мільйонів. Найменше отримує "Батьківщина" – там приблизно 30 мільйонів,

– зазначив голова Центру політичних студій та аналітики "Ейдос" Віктор Таран.

Тобто, ставлячи галочку в бюлетені під час виборів, кожен українець автоматично фінансує ту чи іншу політичну силу. А значить може вимагати дотримання своїх прав.



Видатки політичних партій у 2017 році

До слова, хоча законодавство забороняє витрачати бюджетні кошти на рекламу, чи не найбільше йде саме на піар у ЗМІ. І це ще навіть не стартувала передвиборча кампанія. І лише 16 % фінансування йде на утримання регіональних осередків, куди прості виборці можуть звернутися за допомогою. Так, за час отримання державних коштів "Опозиційний блок" не відкрив жодного нового офісу. Не витрачається на них і радикал Олег Ляшко.

Агентство із запобігання корупції на порушення реагує мляво. Якщо ж протоколи про недоліки партій інспектори НАЗК таки склали і передали до поліції, справи рідко потрапляють до суду.

Розслідування політичної корупції має бути передане до НАБУ. Ми дуже сподіваємося, що такі справи будуть потрапляти до Антикорупційного суду, тоді буде більше шансів, що вони будуть розглянуті вчасно,

– наголосив Фещенко.

А от попри мільйонні дотації з бюджету, штраф за не подання звітів партій складає менше 5 тисяч гривень.