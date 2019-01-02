Какая страна ЕС больше тратит на алкоголь

Средний показатель "алкорасходов" в Евросоюзе составил 1,6%. И больше всего усилий к этому приложила Эстония.

Доля расходов на алкоголь среднего эстонского домохозяйства – 5,2%, а это самый большой показатель в ЕС, сообщили в Евростате.

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Также немало ценителей крепких напитков в Латвии (4,9%), Литве (4%), Польше (3,5%), Чехии (3,3%), Венгрии (3%) и Финляндии (2,8%). Отметим, что эти показатели выше среднеевропейских расходов на алкоголь.

Меньше всего желают тратить средства на алкоголь в Испании (0,8%), Италии и Греции ( по 0,9%).

Что с алкголем в Украине?

Со 2 октября 2018 года в Украине выросли минимальные розничные цены на алкоголь. Некоторые спиртные напитки подскочили в цене до 20%.

Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку из расчета на 1 литр чистого спирта повысились на 19,5%, или на 52,33 гривны – до 321 гривны.

Розничная цена на водку поднялась на 49,24 гривны – до 447 гривен за литр чистого спирта. Таким образом, пол-литра водки теперь стоит минимум 89,4 гривен. Ранее 0,5 можно было приобрести за 79,55 гривен.

За бутылку сухого вина теперь придется выкладывать минимум 42 гривны, а крепленые вина и вермуты подорожал до 49 гривен за бутылку.

Цена бутылки шампанского подскочила на 12,4% и теперь стоит минимум 89 гривен.

Подорожали также виски, джин и ром – на 12%. Цена на коньяк выросла в зависимости от количества "звездочек" на этикетке: "4" звезды подорожали до 139,3 гривны, "5" звезд – до 151,7 гривны.