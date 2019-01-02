01:49
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Какая страна ЕС больше тратит на алкоголь

      41 Читати новину українською
      Алкоголь
      Алкоголь / standard.co.uk

      Средний показатель "алкорасходов" в Евросоюзе составил 1,6%. И больше всего усилий к этому приложила Эстония.

      Доля расходов на алкоголь среднего эстонского домохозяйства – 5,2%, а это самый большой показатель в ЕС, сообщили в Евростате.

      Читайте также: Ученые разрушили еще один миф об алкоголе

      Также немало ценителей крепких напитков в Латвии (4,9%), Литве (4%), Польше (3,5%), Чехии (3,3%), Венгрии (3%) и Финляндии (2,8%). Отметим, что эти показатели выше среднеевропейских расходов на алкоголь.

      Меньше всего желают тратить средства на алкоголь в Испании (0,8%), Италии и Греции ( по 0,9%).

      Что с алкголем в Украине?
      Со 2 октября 2018 года в Украине выросли минимальные розничные цены на алкоголь. Некоторые спиртные напитки подскочили в цене до 20%.
      Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку из расчета на 1 литр чистого спирта повысились на 19,5%, или на 52,33 гривны – до 321 гривны.
      Розничная цена на водку поднялась на 49,24 гривны – до 447 гривен за литр чистого спирта. Таким образом, пол-литра водки теперь стоит минимум 89,4 гривен. Ранее 0,5 можно было приобрести за 79,55 гривен.
      За бутылку сухого вина теперь придется выкладывать минимум 42 гривны, а крепленые вина и вермуты подорожал до 49 гривен за бутылку.
      Цена бутылки шампанского подскочила на 12,4% и теперь стоит минимум 89 гривен.
      Подорожали также виски, джин и ром – на 12%. Цена на коньяк выросла в зависимости от количества "звездочек" на этикетке: "4" звезды подорожали до 139,3 гривны, "5" звезд – до 151,7 гривны.

      Теги: Евросоюз Алкоголь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      2 января , 22:20 Главные новости 2 января: пенсионные новации в Украине и штраф "Сбербанка"
      454
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 января , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 635
      Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      2 января , 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
      Євгенія Мазур 135
      Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      2 января , 20:00 Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
      136
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      2 января , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 2896
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Саудовский журналист записал свое убийство на Apple Watch, – Турецкие СМИ
       13 октября 2018 , 16:59
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Солнцезависимое: как выглядит самое большое здание, работающее от солнечных панелей
       сегодня , 08:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук