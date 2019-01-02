Яка країна ЄС найбільше витрачає на алкоголь

Середній показник "алковитрат" у Євросоюзі склав 1,6%. І найбільше зусиль до цього доклала Естонія.

Частка витрат на алкоголь середнього естонського домогосподарства – 5,2%, а це найбільший показник в ЄС, повідомили у Євростаті.

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Також чимало поціновувачів міцний напоїв у Латвії (4,9%), Литві (4%), Польщі (3,5%), Чехії (3,3%), Угорщині (3%) та Фінляндії (2,8%). Зазначимо, що ці показники є вищими за середньоєвропейські щодо витрат на алкоголь.

Найменше бажають витрачати кошти на алкоголь в Іспанії (0,8%), Італії та Греції ( по 0,9%).

Що з алкголем в Україні?



З 2 жовтня 2018 року в Україні зросли мінімальні роздрібні ціни на алкоголь. Деякі спиртні напої підскочили у ціні до 20%.



Згідно з постановою уряду, мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку з розрахунку на 1 літр чистого спирту підвищились на 19,5%, або на 52,33 гривні – до 321 гривні.



Роздрібна ціна на горілку піднялась на 49,24 гривні – до 447 гривень за літр чистого спирту. Таким чином, півлітра горілки тепер коштує щонайменше 89,4 гривень. Раніше 0,5 можна було придбати за 79,55 гривень.



За пляшку сухого вина тепер доведеться викладати щонайменше 42 гривні, а кріплені вина і вермути здорожчали до 49 гривень за пляшку.



Ціна пляшки шампанського підскочила на 12,4% і тепер коштує щонайменше 89 гривень.



Здорожчали також віскі, джин та ром – на 12%. Ціна на коньяк зросла залежно від кількості "зірочок" на етикетці: "4" зірки здорожчали до 139,3 гривні, "5" зірок – до 151,7 гривні.