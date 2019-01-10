Какая страна является лучшей в мире для иностранных работников

В 2018 году лучшей страной мира для проживания работников-иностранцев стала Германия. Иностранцы, которые работают в этой стране, отметили улучшение баланса между работой и личной жизнью после переезда в Германию.

Об этом свидетельствуют данные опроса Expat Explorer, проведенного по заказу HSBC компанией YouGov.

Кроме того, иностранцы, которые живут и работают в Германии, также высоко оценили общий подход к работе в этой стране и отсутствие страха быть уволенным.

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В пятерку лучших для работников-иностранцев стран мира также попал Бахрейн, который за год поднялся сразу на 10 ступенек и оказался на 2-м месте. Людей, которые работают в этой стране, особенно привлекают финансовые условия, которые предлагают компании за переезд в Бахрейн. Кроме зарплаты, это – субсидии на перелет и оплата жилья.

Третье место в рейтинге заняла Великобритания, несмотря на неопределенность, связанную с выходом страны из ЕС. Работники-иностранцы отметили хорошие перспективы для личностного и профессионального роста, а также высокие зарплаты и хорошее соотношение между временем, проведенным на работе, и временем для общения с семьей.

А замкнули топ-5 самых привлекательных для иностранных работников стран ОАЭ и Швейцария.

Добавим, что в опросе приняли участие более 22 тысяч человек, которые проживают в 163 странах мира.