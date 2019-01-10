Яка країна є найкращою у світі для іноземних працівників

У 2018 році найкращою країною світу для проживання працівників-іноземців стала Німеччина. Іноземці, які працюють у цій країні, відзначили покращення балансу між роботою та особистим життям після переїзду до Німеччини.

Про це свідчать дані опитування Expat Explorer, проведеного на замовлення HSBC компанією YouGov.

Окрім того, іноземці, які живуть і працюють у Німеччині, також високо оцінили загальний підхід до роботи в цій країні та відсутність страху бути звільненим.

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До п’ятірки найкращих для працівників-іноземців країн світу також потрапив Бахрейн, що за рік піднявся відразу на 10 сходинок та опинився на 2-у місці. Людей, які працюють у цій країні, особливо приваблюють фінансові умови, які пропонують компанії за переїзд до Бахрейну. Орім зарплати, це – субсидії на переліт та оплата житла.



Третє місце у рейтингу посіла Великобританія, незважаючи на невизначеність, пов'язану з виходом країни з ЄС. Працівники-іноземці відзначили хороші перспективи для особистісного та професійного зростання, а також високі зарплати і хороше співвідношення між часом, проведеним на роботі, і часом для спілкування з сім'єю.



А замкнули топ-5 найпривабливіших для іноземних працівників країн ОАЕ та Швейцарія.



Додамо, що в опитуванні взяли участь понад 22 тисячі людей, що проживають у 163 країнах світу.