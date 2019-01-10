19:29
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Яка країна є найкращою у світі для іноземних працівників

      510 Читать новость на русском
      Найкраща країна для іноземних працівників
      Найкраща країна для іноземних працівників / Ілюстративне фото

      У 2018 році найкращою країною світу для проживання працівників-іноземців стала Німеччина. Іноземці, які працюють у цій країні, відзначили покращення балансу між роботою та особистим життям після переїзду до Німеччини.

      Про це свідчать дані опитування Expat Explorer, проведеного на замовлення HSBC компанією YouGov.

      Окрім того, іноземці, які живуть і працюють у Німеччині, також високо оцінили загальний підхід до роботи в цій країні та відсутність страху бути звільненим.

      Читайте також: Україна потрапила до сотні кращих країн для ведення бізнесу

      До п’ятірки найкращих для працівників-іноземців країн світу також потрапив Бахрейн, що за рік піднявся відразу на 10 сходинок та опинився на 2-у місці. Людей, які працюють у цій країні, особливо приваблюють фінансові умови, які пропонують компанії за переїзд до Бахрейну. Орім зарплати, це – субсидії на переліт та оплата житла.

      Третє місце у рейтингу посіла Великобританія, незважаючи на невизначеність, пов'язану з виходом країни з ЄС. Працівники-іноземці відзначили хороші перспективи для особистісного та професійного зростання, а також високі зарплати і хороше співвідношення між часом, проведеним на роботі, і часом для спілкування з сім'єю.

      А замкнули топ-5 найпривабливіших для іноземних працівників країн ОАЕ та Швейцарія.

      Додамо, що в опитуванні взяли участь понад 22 тисячі людей, що проживають у 163 країнах світу.

      Теги: Робота Швейцарія Статистика Соціологічне дослідження Рейтинги Бахрейн Великобританія ОАЕ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Засланий козачок: медведчуковський прихвостень домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сьогодні , 19:28 Засланий козачок: медведчуковський прихвостень домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      сьогодні , 19:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 606
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сьогодні , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 140
      Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
      сьогодні , 18:01 Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
      Ірина Поліщук 1579
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сьогодні , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 387
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      "Рід занять – священик": главу Латвійської православної церкви знайшли серед агентів КДБ
       21 грудня 2018 , 20:03
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук