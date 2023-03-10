Есть обширный список болезней, при которых человека признают непригодным к мобилизации в военное время. Однако заметим, что все зависит от состояния пациента, течения и развития болезни – окончательно определить пригодность человека к призыву может только военно-врачебная комиссия. Об этом пишет 24 Канал.

К теме Какие болезни освобождают от мобилизации: полный список

Какие болезни глаз могут сделать человека непригодным к службе

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только граждане, которые имеют:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Какие болезни уха освобождают от службы

В большинстве случаев лица с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время, а в военное время становятся ограниченно пригодными.

Основанием для освобождения из военного учета может быть только стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.