Є великий список хвороб, при яких людину визнають непридатною до мобілізації у воєнний час. Проте зауважимо, що все залежить від стану пацієнта, перебігу та розвитку хвороби – остаточно визначити придатність людини до призову може лише військово-лікарська комісія. Про це пише 24 Канал.

До теми Які хвороби звільняють від мобілізації: повний перелік

Які хвороби очей можуть зробити людину непридатною до служби

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише ті громадяни, які мають:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці й помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла і очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

Які хвороби вуха звільняють від служби

У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час, а у воєнний стають обмежено придатними.

Підставою для звільнення з військового обліку може бути лиш стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.