Є великий список хвороб, при яких людину визнають непридатною до мобілізації у воєнний час. Проте зауважимо, що все залежить від стану пацієнта, перебігу та розвитку хвороби – остаточно визначити придатність людини до призову може лише військово-лікарська комісія. Про це пише 24 Канал.
До теми Які хвороби звільняють від мобілізації: повний перелік
Які хвороби очей можуть зробити людину непридатною до служби
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються лише ті громадяни, які мають:
- виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
- різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці й помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
- хвороби склоподібного тіла і очного яблука;
- неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;
- відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
- всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
- стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;
- короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;
- гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.
Які хвороби вуха звільняють від служби
У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час, а у воєнний стають обмежено придатними.
Підставою для звільнення з військового обліку може бути лиш стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.