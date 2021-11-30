Из-за этого журналисты 24 канала решили рассказать, сколько траурных дней в году и когда их отмечают. Читайте далее в материале.

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На государственном уровне в Украине ежегодно отмечают 9 скорбных дней. Они связаны с трагическими датами в истории нашего государства.

Траурные дни в Украине

День памяти жертв Холокоста

Отмечают ежегодно 27 января. День скорби ввели указом президента 5 июля 2011 года.

День Героев Небесной Сотни

Памятный день установили указом президента 11 февраля 2015 года с целью увековечения великой национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости духа граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства. Его ежегодно отмечают 20 февраля.

День чернобыльской трагедии

Чтобы предостеречь ядерные катастрофы и сплотить население на борьбу с 1990 года в Украине чествуют жертв взрыва на Чернобыльской АЭС. Президиум Верховного Совета УССР установил 26 апреля – день взрыва ЧАЭС – памятным днем.

День памяти и примирения

Ежегодно отмечают 8 мая. Скорбный день установили указом президента от 24 марта 2015 года.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымскотатарского народа

Отмечают ежегодно согласно постановлению Верховной Рады от 12 ноября 2015 года и указу президента от 16 мая 2014 года. Дату установили 18 мая.

День памяти жертв политических репрессий

Памятную дату установили еще 21 мая 2007 года. Жертв ежегодно чествуют в третье воскресенье мая. В 2021 году она выпала на 16 мая, а в 2022 году будут отмечать 15 мая.

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День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Отмечают 28 августа. Памятную дату установили в 2019 году. Она посвящена дню выхода из окружения в Иловайске, когда украинская армия понесла наибольшие потери.

День памяти украинцев – жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах

С 2018 года отмечают ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2021 году дата выпала на 12 сентября, а в 2022 году – 11 сентября.

День памяти жертв Голодоморов

Память заморенных голодом ежегодно чтят в четвертую субботу ноября. В 2021 году – 27 ноября, в 2022 году – 16 ноября. День скорби установили еще в 1998 году, а изменения в указ внесли в 2007 году.

Какие запреты действуют в эти дни

В дни траура на радио и телевидении запрещено транслировать комедийные, эротические и развлекательные фильмы, передачи и музыкальные клипы. Кроме того, нельзя проводить викторины и розыгрыши призов.

Кроме того, запрещено транслировать рекламные ролики, содержащие элементы юмора и эротики. Информацию о трауре следует распространять по меньшей мере раз в час. На экране должно быть изображение свечи, а в 12:00 – минута тишины.