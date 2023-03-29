Чтобы уехать за границу отцу-одиночке, нужно предоставить документы, подтверждающие самостоятельное воспитание ребенка, информирует 24 Канал.
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Какие документы нужны
- свидетельства о рождении детей (3 и более);
- удостоверение отца многодетной семьи;
- решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;
- свидетельство о смерти матери ребенка;
- решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;
- решение суда о признании матери без вести отсутствующей;
- решение суда об объявлении матери умершей.