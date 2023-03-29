Чтобы уехать за границу отцу-одиночке, нужно предоставить документы, подтверждающие самостоятельное воспитание ребенка, информирует 24 Канал.

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Как пересекать границу многодетному отцу

Для мужчины, являющегося отцом трех и более детей, можно ехать за границу без детей. Необходимо иметь документы или их нотариально заверенные копии.



Если мужчина не проживает одной семьей со своими детьми, необходимо предоставить доказательства содержания детей. Среди необходимых документов – решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты.