Аби виїхати за кордон батьку-одинаку, потрібно надати документи, що підтверджують самостійне виховання дитини, передає 24 Канал.

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Які документи потрібні

  • свідоцтва про народження дітей (3 і більше);
  • посвідчення батька багатодітної сім’ї;
  • рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;
  • свідоцтво про смерть матері дитини;
  • рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;
  • рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;
  • рішення суду про оголошення матері померлою.