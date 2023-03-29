Аби виїхати за кордон батьку-одинаку, потрібно надати документи, що підтверджують самостійне виховання дитини, передає 24 Канал.
Читайте більше Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні
Які документи потрібні
- свідоцтва про народження дітей (3 і більше);
- посвідчення батька багатодітної сім’ї;
- рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;
- свідоцтво про смерть матері дитини;
- рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;
- рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;
- рішення суду про оголошення матері померлою.