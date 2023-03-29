Аби виїхати за кордон батьку-одинаку, потрібно надати документи, що підтверджують самостійне виховання дитини, передає 24 Канал.

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Як перетинати кордон багатодітному батьку

Для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна їхати за кордон без дітей. Потрібно мати документи або їх нотаріально завірених копій.



Якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своїми дітьми, потрібно надати докази для утримання дітей. Серед необхідних документів – рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати.