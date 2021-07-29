Детали разговора
Приоритетами разговора стали вопросы разграничения полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, а также – усиление демократического гражданского контроля.
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Кроме того, собеседники уделили внимание развитию территориальной обороны и движения сопротивления в соответствии с законом об основах национального сопротивления.
Также представителей Посольства США в ОП проинформировали о проведении оборонных реформ в Украине и имплементации принятых недавно законов и других документов по вопросам нацбезопасности и обороны.
Машовец также обсудил завершение работы над 3 двусторонними документами по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли.
Представители США заверили, что готовы обеспечить подписание указанных документов в рамках визита Зеленского в Вашингтон.
Визит Зеленского в США
- Визит Зеленского в США запланировали на 30 июля. В Штаты украинского лидера во время телефонного разговора в июне пригласил Джо Байден.
- В Белом доме заверили, что этот визит "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму".