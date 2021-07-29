Детали разговора

Приоритетами разговора стали вопросы разграничения полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, а также – усиление демократического гражданского контроля.

Заметьте Новая стратегия Вашингтона: останется ли США главным союзником Украины против России

Кроме того, собеседники уделили внимание развитию территориальной обороны и движения сопротивления в соответствии с законом об основах национального сопротивления.

Также представителей Посольства США в ОП проинформировали о проведении оборонных реформ в Украине и имплементации принятых недавно законов и других документов по вопросам нацбезопасности и обороны.

Машовец также обсудил завершение работы над 3 двусторонними документами по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли.

Представители США заверили, что готовы обеспечить подписание указанных документов в рамках визита Зеленского в Вашингтон.

Визит Зеленского в США