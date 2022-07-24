Об этом 24 каналу сообщил боец подразделения разведки батальона Днепр-1 Алексей Рыбалко. По его словам, есть два очень качественных дрона для военных, которые всегда помогут в боевых действиях.

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Какие дроны нужны для ВСУ

Волонтерам стоит обратить внимание на два дрона, которые прекрасно помогут уничтожать российских оккупантов:

DJI Mavic 3

Autel 640T.

У первого дрона отличная камера и отличные полетные характеристики. Второй – с тепловизором, поэтому он закрывает задачи по ночной работе.

Он (Mavic – 24 канал) может залететь относительно далеко. И ты с высоты около 400 метров можешь увидеть, во что одет человек. Отлично видно и технику, и личный состав, – рассказал Алексей Рыбалко.

По словам военного, аэроразведке нужны не только дроны. Очень важно иметь соответствующую инфраструктуру, которая поможет решать военные задачи:

один или несколько не самых простых ноутбуков (обработка видео и наложение фильтров, чтобы лучше увидеть объекты);

(обработка видео и наложение фильтров, чтобы лучше увидеть объекты); связь (человек, который едет на боевую задачу, обязательно должен иметь связь. Хотя она не всегда есть из-за особенностей рельефа. Поэтому было бы хорошо иметь спутниковую связь);

(человек, который едет на боевую задачу, обязательно должен иметь связь. Хотя она не всегда есть из-за особенностей рельефа. Поэтому было бы хорошо иметь спутниковую связь); автомобиль (обычно нет возможности пешком дойти до точки, где нужно взлетать);

(обычно нет возможности пешком дойти до точки, где нужно взлетать); нормальная экипировка (бронежилет, каска и т.п.).

Военный отмечает, что в целом потребности в вещах зависят от задач, получаемых конкретными подразделениями аэроразведки.

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Напомним, Минцифры и ВСУ создали проект "Армия дронов". Здесь собирают средства на системную закупку дронов, ремонт, замену и обучение пилотов. Это поможет украинским военным еще лучше следить за действиями оккупантов на всей линии фронта.

Если вы можете, то помогите украинским защитникам донатом – https://u24.gov.ua/ru/dronation. Можно также передать свой дрон. Инициативу организовали в рамках UNITED24 – глобального проекта помощи Украине, основанный украинскими властями.