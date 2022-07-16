Об этом 24 каналу рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Он говорит, что ВСУ научились уничтожать российские беспилотники.

К теме Украина получила "первую "птичку" из США для "Армии дронов": на нее собирали всей страной

По его словам, наиболее распространенный дрон оккупантов, о котором все говорят, – это "Орлан".

В начале войны такие беспилотники нашим военным было тяжело сбить. Однако сегодня мы их сбиваем десятками каждый день,

– признается Щиголь.

Он подчеркнул, что эти беспилотники, как все в россии, сделано "кривыми руками". Но ВСУ нашли способ сбивать их.

Что касается качества этих дронов – то они гораздо хуже, чем те, которые армия закупаем у украинских и мировых компаний.

"Я думаю, что в ближайшее время мы закроем потребность военных в дронах для проведения разведки и корректировки огня", – сказал глава Госспецсвязи.

Юрий Щиголь рассказал о проекте "Армия дронов" и беспилотниках оккупантов



Добавим, что Генштаб, ВСУ и Минцифры инициировали проект "Армия дронов". Он предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, оперативную замену, а также обучение пилотов. Украинцы могут передать и обычные дроны, ранее снимавшие виды.

Такая "Армия дронов" поможет нашим защитникам следить за всей линией фронта. Поэтому, весь мир может присоединиться к созданию первой "Армии дронов" в мире. Ссылка для донатов – u24.gov.ua/uk/dronation.