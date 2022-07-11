ВСУ будут лучше видеть врага, – Федоров

Радостную новость сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также опубликовал фото коробки, в которой лежит новая "птичка".

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Получили первый дрон из США. Он быстрый и выносливый. А значит, точно поможет нашим героям из ВСУ лучше видеть врагов. Спасибо всем людям из-за границы, которые также понимают важность победы Украины и вносят в нее свой вклад,

– подчеркнул министр.

Он призвал украинцев задонатить деньги на "Армию дронов". Это можно сделать – по ссылке.

Что известно об "Армии дронов"

Этот проект инициировали Генштаб, ВСУ и Минцифры. Он предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, оперативную замену, а также курс обучения пилотов. На сайте UNITED24 подчеркнули, что "Армия дронов" поможет нашим защитникам следить за всей линией фронта.

Все неравнодушные украинцы могут перевести деньги на счет Министерства обороны через UNITED24 или же отдать свой дрон.

В рамках проекта планируется закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать от 2 до 24 часов, до 160 километров и на высоте до 5 километров.

Главное — их трудно заметить, а значит, трудно сбить. Эти дроны помогут постоянно мониторить линию фронта и выявлять позиции агрессора. Также мы покупаем более простые дроны. Их нужны тысячи. Они не летают так долго и так далеко, но тоже могут выполнять важные функции,

– говорится в сообщении.

Только за неделю украинцы задонатили на "Армию дронов" 400 миллионов гривен.

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